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Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Сахира

Автоспорт
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Результаты Квалификации

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Сахира
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Сегодня, 6 декабря состоится главная гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Сахира.

В качестве лидера гонки на дистанцию отправится пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас, вторым будет стартовать его партнер по команде Джордж Рассел, а третьим - пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.

Вашему вниманию результаты квалификации Гран-при Сахира:

Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Сахира - изображение 1

Напомним, что главная гонка Гран-при Сахира начнется сегодня в 19:10 по Киеву.

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В статье: формула-1 Валттери Боттас Гран-при Бахрейна
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