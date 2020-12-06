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Формула-1. Боттас побеждает в квалификации Гран-при Сахира
Результаты Квалификации
Сегодня, 6 декабря состоится главная гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Сахира.
В качестве лидера гонки на дистанцию отправится пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас, вторым будет стартовать его партнер по команде Джордж Рассел, а третьим - пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен.
Вашему вниманию результаты квалификации Гран-при Сахира:
Напомним, что главная гонка Гран-при Сахира начнется сегодня в 19:10 по Киеву.
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