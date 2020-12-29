7 лет назад Михаэль Шумахер получил травму головы

Ровно 7 лет назад, 29 декабря 2013 года, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер во время катания на лыжах во французских Альпах ударился о выступ скалы и получил критические травмы головы.

Легендарного гонщика оперативно доставили в госпиталь Гренобля, где и начался многолетний процесс его лечения. В сентябре 2014-го немца перевезли в Швейцарию, где его супруга Коринна оборудовала медицинский штаб для дальнейшего лечения и реабилитации.

Семья Шумахера все эти годы сохраняет строгую конфиденциальность о состоянии здоровья прославленного пилота Формулы-1. Известно лишь то, что Михаэль не прикован к постели, а его состояние здоровья постепенно улучшается.

В 2020 году Шумахер должен был продолжить лечение стволовыми клетками, однако из-за пандемии коронавируса медицинское вмешательство было отложено до лучших времен.

В новом году Михаэль Шумахер сможет следить за успехами своего сына Мика в Формуле-1. В декабре стало известно, что Шумахер-младший продолжит карьеру в американской команде Хаас.