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Ущерб от аварий Грожана в 2020 году составил € 4,2 млн
Он стал лидером среди гонщиков Формулы-1 по этому показателю
Журналисты нидерландского издания Formule 1 по традиции по окончании сезона Формулы-1 подсчитали, на какую сумму своими авариями нанёс финансовый ущерб команде тот или иной пилот.
Самой дорогой аварией года ожидаемо стала авария Ромена Грожана в Бахрейне — ущерб от практически полностью разрушенного "Хааса" оценивается в € 3,75 млн.
В общей сложности больше всего на ремонт болидов потратили именно в "Хаасе" — в сумме Грожан и Кевин Магнуссен разбили машин на € 5 млн.
Грожан и возглавил этот рейтинг.
Стоимость аварий за сезон-2022
1. Ромен Грожан ("Хаас") – € 4,2 млн
2. Алекс Албон ("Ред Булл") – € 2,2 млн
3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – € 1,9 млн
4. Карлос Сайнс ("Макларен") – € 1,3 млн
5. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – € 1,2 млн
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – € 1,1 млн
7. Николас Латифи ("Уильямс") – € 1,1 млн
8. Даниил Квят ("Альфа Таури") – € 1 млн
9. Шарль Леклер ("Феррари") – € 955 тыс.
10. Джордж Расселл ("Уильямс") – € 850 тыс.
11. Даниэль Риккардо ("Рено") – € 840 тыс.
12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – € 830 тыс.
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – € 810 тыс.
14. Себастьян Феттель ("Феррари") – € 800 тыс.
15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – € 475 тыс.
16. Валттери Боттас ("Мерседес") – € 400 тыс.
17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – € 380 тыс.
18. Ландо Норрис ("Макларен") – € 360 тыс.
19. Эстебан Окон ("Рено") – € 310 тыс.
20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – € 260 тыс.
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