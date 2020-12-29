Ущерб от аварий Грожана в 2020 году составил € 4,2 млн

Журналисты нидерландского издания Formule 1 по традиции по окончании сезона Формулы-1 подсчитали, на какую сумму своими авариями нанёс финансовый ущерб команде тот или иной пилот.

Самой дорогой аварией года ожидаемо стала авария Ромена Грожана в Бахрейне — ущерб от практически полностью разрушенного "Хааса" оценивается в € 3,75 млн.

В общей сложности больше всего на ремонт болидов потратили именно в "Хаасе" — в сумме Грожан и Кевин Магнуссен разбили машин на € 5 млн.

Грожан и возглавил этот рейтинг.

Стоимость аварий за сезон-2022

1. Ромен Грожан ("Хаас") – € 4,2 млн

2. Алекс Албон ("Ред Булл") – € 2,2 млн

3. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – € 1,9 млн

4. Карлос Сайнс ("Макларен") – € 1,3 млн

5. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – € 1,2 млн

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – € 1,1 млн

7. Николас Латифи ("Уильямс") – € 1,1 млн

8. Даниил Квят ("Альфа Таури") – € 1 млн

9. Шарль Леклер ("Феррари") – € 955 тыс.

10. Джордж Расселл ("Уильямс") – € 850 тыс.

11. Даниэль Риккардо ("Рено") – € 840 тыс.

12. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – € 830 тыс.

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") – € 810 тыс.

14. Себастьян Феттель ("Феррари") – € 800 тыс.

15. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – € 475 тыс.

16. Валттери Боттас ("Мерседес") – € 400 тыс.

17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") – € 380 тыс.

18. Ландо Норрис ("Макларен") – € 360 тыс.

19. Эстебан Окон ("Рено") – € 310 тыс.

20. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – € 260 тыс.