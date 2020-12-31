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70 лет Формулы-1: как Хэмилтон гнался за рекордом Шумахера. ВИДЕО

Автоспорт
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Познавательный ролик

70 лет Формулы-1: как Хэмилтон гнался за рекордом Шумахера. ВИДЕО
Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 показал, как за 70 лет в гоночной серии менялись рекордсмены по количеству выигранных Гран-при.

До 2020 года самым титулованным пилотом в истории Формулы-1 был Михаэль Шумахер, но в Португалии его достижение перебил гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Михаэль Шумахер
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