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70 лет Формулы-1: как Хэмилтон гнался за рекордом Шумахера. ВИДЕО
Познавательный ролик
Официальный YouTube-канал Формулы-1 показал, как за 70 лет в гоночной серии менялись рекордсмены по количеству выигранных Гран-при.
До 2020 года самым титулованным пилотом в истории Формулы-1 был Михаэль Шумахер, но в Португалии его достижение перебил гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон.
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