70 лет Формулы-1: как Хэмилтон гнался за рекордом Шумахера. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 показал, как за 70 лет в гоночной серии менялись рекордсмены по количеству выигранных Гран-при.

До 2020 года самым титулованным пилотом в истории Формулы-1 был Михаэль Шумахер, но в Португалии его достижение перебил гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон.