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Ферстаппен приобрел самолет за 8 миллионов евро
Максу пришлось заплатить кругленькую сумму
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил свой частный самолёт, который он приобрёл в ноябре 2020 года. Об этом написал в своём "твиттере" журналист Менно Суорт.
"Мировой эксклюзив! Первое фото свежеокрашенного частного самолета Макса Ферстаппена. Falcon 900EX. На хвосте логотип Макса оранжевого цвета", — написал в своём "твиттере" журналист Менно Суорт.
Предыдущим владельцем самолёта была компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.
Самолёт вмещает до 18 человек и может пролететь более 8 тысяч километров без дозаправки. Техническое обслуживание подобного самолёта обходится в сумму от 1 до 2 млн евро в год.
Цена самолёта составляет около 8 млн евро.
World exclusive! The first picture of the freshly painted private jet ???? of @Max33Verstappen ????— Menno Swart (@MennoSwart) January 4, 2021
Falcon 900EX
PH-DTF
On the tail the MV33 “Lion” logo, in orange (Dutch national color)#MaxVerstappen #avgeek #avgeeks #aviation #planespotting #f1 #formule1 pic.twitter.com/XeyNc9kQOY
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