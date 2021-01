Ферстаппен приобрел самолет за 8 миллионов евро

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил свой частный самолёт, который он приобрёл в ноябре 2020 года. Об этом написал в своём "твиттере" журналист Менно Суорт.

"Мировой эксклюзив! Первое фото свежеокрашенного частного самолета Макса Ферстаппена. Falcon 900EX. На хвосте логотип Макса оранжевого цвета", — написал в своём "твиттере" журналист Менно Суорт.

Предыдущим владельцем самолёта была компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Самолёт вмещает до 18 человек и может пролететь более 8 тысяч километров без дозаправки. Техническое обслуживание подобного самолёта обходится в сумму от 1 до 2 млн евро в год.

Цена самолёта составляет около 8 млн евро.

World exclusive! The first picture of the freshly painted private jet ???? of @Max33Verstappen ????

