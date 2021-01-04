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Ферстаппен приобрел самолет за 8 миллионов евро

Автоспорт
(1 голосов)

Максу пришлось заплатить кругленькую сумму

Ферстаппен приобрел самолет за 8 миллионов евро
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил свой частный самолёт, который он приобрёл в ноябре 2020 года. Об этом написал в своём "твиттере" журналист Менно Суорт.

"Мировой эксклюзив! Первое фото свежеокрашенного частного самолета Макса Ферстаппена. Falcon 900EX. На хвосте логотип Макса оранжевого цвета", — написал в своём "твиттере" журналист Менно Суорт.

Предыдущим владельцем самолёта была компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic.

Самолёт вмещает до 18 человек и может пролететь более 8 тысяч километров без дозаправки. Техническое обслуживание подобного самолёта обходится в сумму от 1 до 2 млн евро в год.

Цена самолёта составляет около 8 млн евро.

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В статье: Макс Ферстаппен
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