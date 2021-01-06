Активисты призвали к бойкоту ралли-марафона Дакар-2021

Сторонники активистки Люджейн аль-Хазлюль призвали к бойкоту ралли-марафона "Дакар"-2021, сообщает The Guardian. Аль-Хазлюль известна тем, что она была ярым сторонником движения за право женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии.

Во время одного из этапов ралли-марафона гонщики проедут всего в 12 километрах от тюрьмы, в которой содержится активистка — она была взята под стражу в 2018 году, а в декабре 2020 года осуждена на пять лет и восемь месяцев тюрьмы за шпионаж против Саудовской Аравии.

При этом после отсрочек и пересчёта начала дела аль-Хазлюль выйдет на свободу уже в марте 2021 года. В 2018 году Саудовская Аравия всё же разрешила женщинам управлять транспортным средством.

Напомним, в 2021 году в Саудовской Аравии помимо "Дакара" должен пройти этап Формулы-1.