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У Пьера Гасли обнаружен коронавирус
Гонщик ушел на самоизоляцию
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли заразился коронавирусом. Об этом француз рассказал на своей странице в "Твиттере".
"Всем привет! Надеюсь, с вами всё в порядке и вы в безопасности. Хочу сообщить, что мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сообщил всем, кто был со мной в контакте в последние дни. На данный момент я ушёл на самоизоляцию и следую протоколам, которые действуют здесь. Чувствую себя хорошо и буду следовать плану тренировок в домашних условиях до тех пор, пока буду находиться на изоляции. Берегите себя", — написал Гасли на своей странице в "Твиттере".
Напомним, в нынешнее межсезонье коронавирусом уже заразились пилот "Макларена" Ландо Норрис, гонщик "Феррари" Шарль Леклер и глава "Мерседеса" Тото Вольф.
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