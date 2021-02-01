У Пьера Гасли обнаружен коронавирус

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли заразился коронавирусом. Об этом француз рассказал на своей странице в "Твиттере".

"Всем привет! Надеюсь, с вами всё в порядке и вы в безопасности. Хочу сообщить, что мой тест на коронавирус дал положительный результат. Сообщил всем, кто был со мной в контакте в последние дни. На данный момент я ушёл на самоизоляцию и следую протоколам, которые действуют здесь. Чувствую себя хорошо и буду следовать плану тренировок в домашних условиях до тех пор, пока буду находиться на изоляции. Берегите себя", — написал Гасли на своей странице в "Твиттере".

Напомним, в нынешнее межсезонье коронавирусом уже заразились пилот "Макларена" Ландо Норрис, гонщик "Феррари" Шарль Леклер и глава "Мерседеса" Тото Вольф.