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Мик Шумахер: Я мечтаю выступать за Феррари, как это делал мой отец

Автоспорт
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Пилот неплохо себя показывает в последнее время

Мик Шумахер: Я мечтаю выступать за Феррари, как это делал мой отец

Новина українською

Пилот "Хааса" Мик Шумахер заявил, что мечтает выступать в составе "Феррари" в будущем.

"Я очень рад быть в „Хаасе“. Меня ждёт дебют в Формуле-1, и я хочу сделать это наилучшим образом. Потом посмотрим, что мне приготовило будущее. Не буду отрицать, что я мечтаю выступать за „Феррари“, как это делал мой отец в прошлом.

Я всегда думал о будущем в Формуле-1 и начал верить в это после успеха в Формуле-3. В Формуле-2 сначала были проблемы, но в прошлом году я выиграл, и вот я оказался здесь.

Себастьян Феттель? Мы с Себом постоянно общаемся. У него большой опыт, он даёт мне советы. Себ присматривает за мной", — приводит слова Мика Шумахера La Stampa.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-2 Мик Шумахер завоевал титул чемпиона.

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В статье: Мик Шумахер
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