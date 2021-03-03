Астон Мартин представил новый болид

Британская команда "Астон Мартин" представила болид AMR21 на новый сезон Формулы-1. Его официальная презентация прошла сегодня, 3 марта.

Болид получил преимущественно зелёную ливрею взамен розовой, которая использовалась на машинах "Рейсинг Пойнт" в прошлом сезоне.