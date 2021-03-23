Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасли ведёт переговоры с Альпин
Ранее команда называлась Рено
Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли может перейти в команду "Альпин", пишет "твиттер" Paddock Employee. По данным источника, француз ведёт переговоры с командой, которая раньше называлась "Рено".
В новом сезоне боевыми пилотами "Альпин" будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Контракт испанца рассчитан до 2023 года, а соглашение француза — до конца 2021 года. При этом пока неизвестно, останется ли юниор "Мерседеса" в команде.
По данным источника, Гасли является главным кандидатом на случай, если в "Альпин" появится вакансия. Но итоговое решение о дальнейшей судьбе боевых пилотов коллектива будет принято по итогам выступления в новом сезоне.
Ранее Гасли жёстко раскритиковал "Ред Булл" за то, что команда не дала ему шанса.
Популярное сейчас
- Пять вратарей и два форварда. Состав сборной Украины на матч против Франции
- Отец Яремчука вошел в тренерский штаб клуба УПЛ - источник
- Шевченко: Немного удивился информации, что Степаненко может пропустить Евро
- Макс Ферстаппен: Я вовсе не считаю себя фаворитом
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Сексуальные тренеры. Яркие фитнес-модели гоняют футболистов Боруссии до седьмого пота. ВИДЕО