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Гасли ведёт переговоры с Альпин

Автоспорт
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Ранее команда называлась Рено

Гасли ведёт переговоры с Альпин

Новина українською

Пилот "Альфа Таури" Пьер Гасли может перейти в команду "Альпин", пишет "твиттер" Paddock Employee. По данным источника, француз ведёт переговоры с командой, которая раньше называлась "Рено".

В новом сезоне боевыми пилотами "Альпин" будут Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Контракт испанца рассчитан до 2023 года, а соглашение француза — до конца 2021 года. При этом пока неизвестно, останется ли юниор "Мерседеса" в команде.

По данным источника, Гасли является главным кандидатом на случай, если в "Альпин" появится вакансия. Но итоговое решение о дальнейшей судьбе боевых пилотов коллектива будет принято по итогам выступления в новом сезоне.

Ранее Гасли жёстко раскритиковал "Ред Булл" за то, что команда не дала ему шанса.

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В статье: Пьер Гасли
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