Формула-1. Ферстаппен выиграл первую тренировку в Бахрейне

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на последних минутах первой сессии тестовых заездов Гран-при Бахрейна проехал круг за 1:31.394 и на 0,298 секунды перебил результат гонщика Мерседеса Валттери Боттаса. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на Макларене, а вот действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал лишь четвертым, проиграв Ферстаппену 0,527 секунды.

Что касается Феррари, то Шарль Леклер в первой тренировке занял пятое место, а Карлос Сайнс дебютировал в Скудерии с восьмого места.

Сын Михаэля Шумахера Мик в первой части тестовых заездов в качестве пилота Формулы-1 сумел опередить только своего напарника по Хаас Никиту Мазепина.