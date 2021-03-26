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Формула-1. Ферстаппен выиграл первую тренировку в Бахрейне

Автоспорт
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Сезон официально начался

Формула-1. Ферстаппен выиграл первую тренировку в Бахрейне

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен на последних минутах первой сессии тестовых заездов Гран-при Бахрейна проехал круг за 1:31.394 и на 0,298 секунды перебил результат гонщика Мерседеса Валттери Боттаса. Топ-3 замкнул Ландо Норрис на Макларене, а вот действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон стал лишь четвертым, проиграв Ферстаппену 0,527 секунды.

Что касается Феррари, то Шарль Леклер в первой тренировке занял пятое место, а Карлос Сайнс дебютировал в Скудерии с восьмого места.

Сын Михаэля Шумахера Мик в первой части тестовых заездов в качестве пилота Формулы-1 сумел опередить только своего напарника по Хаас Никиту Мазепина.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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