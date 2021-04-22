  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис возглавил рейтинг лучших пилотов сезона в Формуле-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис возглавил рейтинг лучших пилотов сезона в Формуле-1

Автоспорт
(1 голосов)

Неожиданный лидер

Норрис возглавил рейтинг лучших пилотов сезона в Формуле-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт Формулы-1 после Гран-при Эмилии-Романьи представил обновленный рейтинг лучших гонщиков чемпионата.

Лучшим пилотом второго этапа сезона в Формуле-1 стал Ландо Норрис на Макларене, который в Имоле занял третье место.

Норрис перехватил лидерство и в Power Ranking сезона. Средняя оценка британца в этом чемпионате составляет 9,3 балла из 10.

Следом за Норрисом располагаются Макс Ферстаппен (Ред Булл, 9,2 балла), Льюис Хэмилтон (Мерседес, 9,0), Шарль Леклер (Феррари, 8,6) и Карлос Сайнс (Феррари, 7,7).

Третья гонка сезона в Формуле-1 состоится 2 мая в Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Ландо Норрис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...