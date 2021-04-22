Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Норрис возглавил рейтинг лучших пилотов сезона в Формуле-1
Неожиданный лидер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт Формулы-1 после Гран-при Эмилии-Романьи представил обновленный рейтинг лучших гонщиков чемпионата.
Лучшим пилотом второго этапа сезона в Формуле-1 стал Ландо Норрис на Макларене, который в Имоле занял третье место.
Норрис перехватил лидерство и в Power Ranking сезона. Средняя оценка британца в этом чемпионате составляет 9,3 балла из 10.
Следом за Норрисом располагаются Макс Ферстаппен (Ред Булл, 9,2 балла), Льюис Хэмилтон (Мерседес, 9,0), Шарль Леклер (Феррари, 8,6) и Карлос Сайнс (Феррари, 7,7).
Третья гонка сезона в Формуле-1 состоится 2 мая в Португалии.
Популярное сейчас
- СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
- Чижевский: За Динамо обещали больше премиальных, чем за победу над Шахтером
- Суперлигу покинули ещё трое, финалисты Кубка Украины, назначение Монзуль. Главные новости за 21 апреля
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Италии
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи