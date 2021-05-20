В сети появилось видео аварии Шумахера

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего во второй части свободных заездов Гран-при Монако в четверг. Немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер не справился с управлением во время быстрого круга и задел отбойник задним правым колесом, что привело к поломке подвески и проколу. Шумахер сумел покинуть место аварии, однако до боксов добраться не сумел, остановив повреждённый автомобиль в безопасном месте.