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В сети появилось видео аварии Шумахера
Он не вписался в поворот
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего во второй части свободных заездов Гран-при Монако в четверг. Немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер не справился с управлением во время быстрого круга и задел отбойник задним правым колесом, что привело к поломке подвески и проколу. Шумахер сумел покинуть место аварии, однако до боксов добраться не сумел, остановив повреждённый автомобиль в безопасном месте.
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