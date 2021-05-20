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В сети появилось видео аварии Шумахера

Автоспорт
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Он не вписался в поворот

В сети появилось видео аварии Шумахера

Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего во второй части свободных заездов Гран-при Монако в четверг. Немецкий гонщик "Хааса" Мик Шумахер не справился с управлением во время быстрого круга и задел отбойник задним правым колесом, что привело к поломке подвески и проколу. Шумахер сумел покинуть место аварии, однако до боксов добраться не сумел, остановив повреждённый автомобиль в безопасном месте.

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В статье: Мик Шумахер
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