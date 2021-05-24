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В возрасте 81 года из жизни ушел бывший президент ФИА
Макс Мосли выступал и в роли пилота
Фото: f1news.ru
Бывший президент ФИА Макс Мосли скончался в возрасте 81 года, пишет в "Твиттере" британский журналист Эндрю Бенсон. Информацию подтвердил бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун.
Мосли долгое время являлся президентом ФИА и одной из крупнейших фигур в истории Формулы-1.
Макс Мосли был президентом Международной автомобильной федерации с 1993 по 2009 год.
Мосли увлёкся автогонками в начале 1960 годов, а в 1968 году создал свою собственную гоночную команду. На протяжении двух лет он выступал как пилот, выиграв 12 гонок из 40, в которых участвовал, но в 1969 году отказался от карьеры гонщика. В конце 1970 годов он стал официальным советником Ассоциации конструкторов Формулы-1, а в 1993 — президентом ФИА.
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