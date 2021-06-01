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Спортивный директор Феррари: Мы ожидаем очень сильного выступления от Макларена

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Функционер рассказал о снижении мощности их болида

Спортивный директор Феррари: Мы ожидаем очень сильного выступления от Макларена

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Новина українською

Спортивный директор "Феррари" Лоран Мекис убеждён, что на Гран-при Азербайджана команде не стоит рассчитывать на повторение этапа в Монако. По словам функционера, вероятнее всего, "Скудерия" будет уступать "Макларену".

"Начинается часть сезона, которая обещает стать для нас сложной. Если в Испании мы были очевидно третьими по скорости, а в Монако и вовсе могли победить, то начиная с этапа в Баку ситуация изменится. Уже в Азербайджане мы ожидаем очень сильного выступления от "Макларена". Команда должна приспособиться к характеристикам трассы и, как следствие, возглавить группу позади топ-команд. Также ожидаем прогресса от "Астон Мартин", "Альпин" и "Альфа Таури".

Наша главная цель — выжать максимум из машины и воспользоваться всеми возможностями. Выражаясь футбольной терминологией, должны быть готовы уйти в оборону и действовать на контратаках", — приводит слова Мекиса официальный сайт Формулы-1.

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В статье: Феррари
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