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Льюис Хэмилтон поддержал Наоми Осаку

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Пилот призывает поддержать теннисистку

Льюис Хэмилтон поддержал Наоми Осаку

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Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поддержал японскую теннисистку Наоми Осаку, которая снялась с турнира "Ролан Гаррос".

"Психическое здоровье — это не шутка, это реально и серьёзно. Этот поступок требует большого мужества. Давайте все сделаем так, чтобы Наоми знала, что она не одна. Сегодня хороший день, чтобы проверить и спросить у своих друзей и близких, как у них дела, и дать им понять, что они не одиноки", — написал Хэмилтон на своей странице в "Твиттере".

Перед стартом "Ролан Гаррос" Осака заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему "игнорирования ментального здоровья спортсменов". Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.

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В статье: Наоми Осака Льюис Хэмилтон
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