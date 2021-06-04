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Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Азербайджана

Автоспорт
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Лидер чемпионата на высоте

Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Азербайджана

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Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен с результатом 1:43.184 выиграл первую часть свободных заездов на городской трассе в Баку.

Голландец на 0,043 секунды опередил гонщика Феррари Шарля Леклера, а третьим стал еще один пилот Скудерии Карлос Сайнс (+0,337).

Льюис Хэмилтон на Мерседесе показал только 7-й результат (+0,709), а его напарник Валттери Боттас замкнул топ-10 (+1,707).

Во время первой тренировки в Баку несколько пилотов, включая Хэмилтона и Шумахера-младшего, промахивались с точками торможения, но до разбитых болидов дело не дошло.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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