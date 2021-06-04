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Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Азербайджана
Лидер чемпионата на высоте
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен с результатом 1:43.184 выиграл первую часть свободных заездов на городской трассе в Баку.
Голландец на 0,043 секунды опередил гонщика Феррари Шарля Леклера, а третьим стал еще один пилот Скудерии Карлос Сайнс (+0,337).
Льюис Хэмилтон на Мерседесе показал только 7-й результат (+0,709), а его напарник Валттери Боттас замкнул топ-10 (+1,707).
Verstappen is top dog in first practice, Leclerc a fraction behind #AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/0PSE0LzLWE— Formula 1 (@F1) June 4, 2021
Во время первой тренировки в Баку несколько пилотов, включая Хэмилтона и Шумахера-младшего, промахивались с точками торможения, но до разбитых болидов дело не дошло.
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