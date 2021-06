Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Азербайджана

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен с результатом 1:43.184 выиграл первую часть свободных заездов на городской трассе в Баку.

Голландец на 0,043 секунды опередил гонщика Феррари Шарля Леклера, а третьим стал еще один пилот Скудерии Карлос Сайнс (+0,337).

Льюис Хэмилтон на Мерседесе показал только 7-й результат (+0,709), а его напарник Валттери Боттас замкнул топ-10 (+1,707).

