Гран-при Франции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Победителем Гран-при Франции стал Макс Ферстаппен на Ред Булл, который во второй половине гонки пошел на второй пит-стоп, а затем на свежей резине смог прорваться с четвертого места на первое.

Следом за Ферстаппеном финишировал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, а тройку призеров дополнил еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес.