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Гран-при Франции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Автоспорт
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Смотрим, как проходил французский этап Формулы-1

Гран-при Франции: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

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Победителем Гран-при Франции стал Макс Ферстаппен на Ред Булл, который во второй половине гонки пошел на второй пит-стоп, а затем на свежей резине смог прорваться с четвертого места на первое.

Следом за Ферстаппеном финишировал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, а тройку призеров дополнил еще один гонщик Ред Булл Серхио Перес.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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