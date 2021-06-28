Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 18 очков

Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Штирии до 18 очков упрочил свое лидерство в личном зачете Формулы-1. Голландец выиграл 3 из 4 последних гонок, в то время как Льюис Хэмилтон на Мерседес в последний раз побеждал 9 мая на Гран-при Испании.

Что касается Кубка конструкторов, то отрыв Ред Булл от Мерседеса после Гран-при Штирии вырос до 40 очков. Третьей силой чемпионата остается Макларен, однако теперь Феррари отстает от британцев всего на 12 очков.