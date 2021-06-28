Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 18 очков
Назревает сенсация?
Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Штирии до 18 очков упрочил свое лидерство в личном зачете Формулы-1. Голландец выиграл 3 из 4 последних гонок, в то время как Льюис Хэмилтон на Мерседес в последний раз побеждал 9 мая на Гран-при Испании.
Max extends his championship lead ????#StyrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/vCA26bOVzW— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
Что касается Кубка конструкторов, то отрыв Ред Булл от Мерседеса после Гран-при Штирии вырос до 40 очков. Третьей силой чемпионата остается Макларен, однако теперь Феррари отстает от британцев всего на 12 очков.
CONSTRUCTOR STANDINGS@redbullracing vs @MercedesAMGF1????#StyrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/BSIinU4xJg— Formula 1 (@F1) June 27, 2021
Популярное сейчас
- Динамо летит на сбор в Швейцарию. Кулач в списке
- Шевченко: Сборная Украины добилась результата на Евро, все остальное будет большим бонусом
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 28 июня
- Хэмилтон ведет переговоры о новом контракте с Мерседесом
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО