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Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 18 очков

Автоспорт
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Назревает сенсация?

Формула-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 18 очков

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Гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен после победы на Гран-при Штирии до 18 очков упрочил свое лидерство в личном зачете Формулы-1. Голландец выиграл 3 из 4 последних гонок, в то время как Льюис Хэмилтон на Мерседес в последний раз побеждал 9 мая на Гран-при Испании.

Что касается Кубка конструкторов, то отрыв Ред Булл от Мерседеса после Гран-при Штирии вырос до 40 очков. Третьей силой чемпионата остается Макларен, однако теперь Феррари отстает от британцев всего на 12 очков.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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