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Формула-1. Мерседес определится с напарником Хэмилтону до конца лета

Автоспорт
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Формула-1. Мерседес определится с напарником Хэмилтону до конца лета

UA-Футбол
Новина українською

"Мерседес" определится с напарником для Льюиса Хэмилтона на сезон 2022 до конца этого лета. Об этом сообщил босс команды Тото Вольф. Его слова цитирует pitpass.

Отметим, что недавно британский пилот продлил контракт с командой до 2023 года. На место второго пилота претендуют Валтери Боттас (выступает за "Мерседес" с 2017 года) и Джордж Рассел (находится в аренде "Уильямс").

"Думаю, Валттери и Джорджу важно знать, где они будут выступать в следующем году. Пора решить. Ожидаю некоторых вопросов в Спа", - сказал Вольфф.

Напомним, что ранее Хэмилтон одержал победу на Гран-при Великобритании.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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