Формула-1. Мерседес определится с напарником Хэмилтону до конца лета

"Мерседес" определится с напарником для Льюиса Хэмилтона на сезон 2022 до конца этого лета. Об этом сообщил босс команды Тото Вольф. Его слова цитирует pitpass.

Отметим, что недавно британский пилот продлил контракт с командой до 2023 года. На место второго пилота претендуют Валтери Боттас (выступает за "Мерседес" с 2017 года) и Джордж Рассел (находится в аренде "Уильямс").

"Думаю, Валттери и Джорджу важно знать, где они будут выступать в следующем году. Пора решить. Ожидаю некоторых вопросов в Спа", - сказал Вольфф.