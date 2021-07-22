Боттас ведёт переговоры с Альфа Ромео

Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас может продолжить карьеру в "Альфа Ромео", пишет Motorsport-Total. По информации источника, менеджмент финна уже провёл переговоры со швейцарской командой по поводу места на сезон-2022. Ожидается, что Боттас может заменить в составе команды соотечественника Кими Райкконена.

Валттери уже работал с руководителем швейцарской команды Фредериком Вассёром в 2011 году в серии GP3, что также может посодействовать соглашению.

Ранее сообщалось, что с 2022 года "Альфа Ромео" больше не будет зависеть от "Феррари" при выборе пилотов, а значит, Фредерик Вассёр сможет самостоятельно принимать решение.