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Боттас ведёт переговоры с Альфа Ромео
Пилот может сменить команду
Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас может продолжить карьеру в "Альфа Ромео", пишет Motorsport-Total. По информации источника, менеджмент финна уже провёл переговоры со швейцарской командой по поводу места на сезон-2022. Ожидается, что Боттас может заменить в составе команды соотечественника Кими Райкконена.
Валттери уже работал с руководителем швейцарской команды Фредериком Вассёром в 2011 году в серии GP3, что также может посодействовать соглашению.
Ранее сообщалось, что с 2022 года "Альфа Ромео" больше не будет зависеть от "Феррари" при выборе пилотов, а значит, Фредерик Вассёр сможет самостоятельно принимать решение.
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