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Боттас ведёт переговоры с Альфа Ромео

Автоспорт
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Пилот может сменить команду

Боттас ведёт переговоры с Альфа Ромео

Новина українською

Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас может продолжить карьеру в "Альфа Ромео", пишет Motorsport-Total. По информации источника, менеджмент финна уже провёл переговоры со швейцарской командой по поводу места на сезон-2022. Ожидается, что Боттас может заменить в составе команды соотечественника Кими Райкконена.

Валттери уже работал с руководителем швейцарской команды Фредериком Вассёром в 2011 году в серии GP3, что также может посодействовать соглашению.

Ранее сообщалось, что с 2022 года "Альфа Ромео" больше не будет зависеть от "Феррари" при выборе пилотов, а значит, Фредерик Вассёр сможет самостоятельно принимать решение.

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В статье: Валттери Боттас
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