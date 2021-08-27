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Ред Булл не сможет избежать штрафа
Мотор команда сможет починить
фото - formula1.com
Технический директор "Хонды" Тойохару Танабе сообщил, что в теории мотор Макса Ферстаппена, пострадавший на Гран-при Венгрии, подлежит восстановлению, но это не поможет команде избежать штрафа за замену силовой установки, поскольку для ремонта будет необходимо заменить опломбированные ФИА детали, что приравнивается к замене всей установки.
"Что касается мотора Макса, то мы решили, что не сможем использовать его в гонках. Мотор Чеко полностью уничтожен. В случае с Максом мы не до конца уверены — если мы заменим некоторые детали, то, возможно, сможем использовать его в стандартном режиме. Но с точки зрения безопасности мотор получил слишком серьёзные повреждения, чтобы использовать его в гонках. По существующим правилам мы не можем менять детали, которые опломбированы ФИА. К сожалению, мы бы хотели заменить именно эти детали.
Конечно, мы полностью поддерживаем правила по силовым установкам, но, если посмотреть на нашу ситуацию, думаю, что правила заслуживают пересмотра. Можно сделать так, чтобы мы могли подавать запрос в ФИА. На встрече мы бы анализировали аварию, проверяли данные о силе удара, повреждения шасси, в затем обсуждали бы запрос на замену деталей от производителей силовых агрегатов. После этого группа могла бы определить, можно ли заменить детали без штрафа", — приводит слова Танабе RaceFans.
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