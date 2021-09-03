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Ещё одна команда претендует на Албона
Пилотом интересуется Альфа Ромео
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер заявил, что на резервиста команды Александера Албона претендует не только "Уильямс", о чём сообщалось ранее, но и "Альфа Ромео".
"Алекс заслуживает места в Формуле-1 в следующем сезоне. Команды проявляют к нему интерес. Надеюсь, ничто не помешает ему реализовать одну из возможностей.
"Уильямс" и "Альфа Ромео" проявили интерес. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в Формулу-1. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшие дни", — приводит слова Хорнера RaceFans.
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