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Ещё одна команда претендует на Албона

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(1 голосов)

Пилотом интересуется Альфа Ромео

Ещё одна команда претендует на Албона

Новина українською

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер заявил, что на резервиста команды Александера Албона претендует не только "Уильямс", о чём сообщалось ранее, но и "Альфа Ромео".

"Алекс заслуживает места в Формуле-1 в следующем сезоне. Команды проявляют к нему интерес. Надеюсь, ничто не помешает ему реализовать одну из возможностей.

"Уильямс" и "Альфа Ромео" проявили интерес. Мы очень хотим, чтобы он вернулся в Формулу-1. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшие дни", — приводит слова Хорнера RaceFans.

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В статье: Ред Булл
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