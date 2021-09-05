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Формула-1. Ферстаппен не оставил шансов конкурентам в квалификации Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Стартовый протокол гонки

Формула-1. Ферстаппен не оставил шансов конкурентам в квалификации Гран-при Нидерландов

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 сентября состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Нидерландов. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию стартовый протокол гонки:

Формула-1. Ферстаппен не оставил шансов конкурентам в квалификации Гран-при Нидерландов - изображение 1

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов
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