Формула-1. Ферстаппен не оставил шансов конкурентам в квалификации Гран-при Нидерландов

Сегодня, 5 сентября состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Нидерландов. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию стартовый протокол гонки:

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