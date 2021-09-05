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Формула-1. Ферстаппен не оставил шансов конкурентам в квалификации Гран-при Нидерландов
Стартовый протокол гонки
фото - formula1.com
Сегодня, 5 сентября состоится гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Нидерландов. Старт заезда запланирован на 16:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию стартовый протокол гонки:
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