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Боттас: Контракт с Альфа Ромео - это хороший шанс, чтобы сделать большой скачек
Валтери рад, что подписал контракт с командой
Гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас прокомментировал подписание многолетнего соглашения с "Альфа Ромео".
"Я вижу большой потенциал в новой команде и мне кажется, у неё хорошее будущее. Кроме того, я знаком с несколькими ребятами оттуда, особенно хорошо знаю руководителя коллектива Фредерика Вассёра. Я выступал за его команду в Ф-3 и GP3. Сейчас я вполне уверен, что получил действительно хороший шанс сделать большой скачок в карьере", — приводит слова Боттаса Mtvuutiset.
На место Боттаса в "Мерседесе" в следующем сезоне придёт британский пилот "Уильямса" Джордж Расселл.
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