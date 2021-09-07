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Боттас: Контракт с Альфа Ромео - это хороший шанс, чтобы сделать большой скачек

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Валтери рад, что подписал контракт с командой

Боттас: Контракт с Альфа Ромео - это хороший шанс, чтобы сделать большой скачек

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Гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас прокомментировал подписание многолетнего соглашения с "Альфа Ромео".

"Я вижу большой потенциал в новой команде и мне кажется, у неё хорошее будущее. Кроме того, я знаком с несколькими ребятами оттуда, особенно хорошо знаю руководителя коллектива Фредерика Вассёра. Я выступал за его команду в Ф-3 и GP3. Сейчас я вполне уверен, что получил действительно хороший шанс сделать большой скачок в карьере", — приводит слова Боттаса Mtvuutiset.

На место Боттаса в "Мерседесе" в следующем сезоне придёт британский пилот "Уильямса" Джордж Расселл.

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В статье: Мерседес Валттери Боттас
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