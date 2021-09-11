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Формула-1. Хэмилтон побеждает во второй Практике Гран-при Италии
Результаты Практики 2
фото - formula1.com
Сегодня, 11 сентября состоялся второй тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Италии. Вашему вниманию результаты Практики 2:
Напомним, что гонка Гран-при Италии состоится завтра, 12 сентября. Начало заезда - в 16:00 по киевскому времени.
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