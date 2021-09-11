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Формула-1. Хэмилтон побеждает во второй Практике Гран-при Италии

Автоспорт
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Результаты Практики 2

Формула-1. Хэмилтон побеждает во второй Практике Гран-при Италии

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 сентября состоялся второй тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Италии. Вашему вниманию результаты Практики 2:

Формула-1. Хэмилтон побеждает во второй Практике Гран-при Италии - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Италии состоится завтра, 12 сентября. Начало заезда - в 16:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Италии
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