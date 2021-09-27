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Формула-1: Хэмилтон в борьбе за титул на 2 очка опережает Ферстаппена

Автоспорт
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До конца сезона всего семь гонок

Формула-1: Хэмилтон в борьбе за титул на 2 очка опережает Ферстаппена

фото - formula1.com

Новина українською

Льюис Хэмилтон после драматичной победы на Гран-при России в Сочи возглавил личный зачет чемпионата, опережая Макса Ферстаппена на два балла. А в борьбе за третье место Валттери Боттас на 12 баллов впереди Ландо Норриса.

В России Мерседес упрочил свое лидерство и в Кубке конструкторов. От Ред Булл действующий победитель командного зачета оторвался уже на 33 балла.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 10 октября в Турции.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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