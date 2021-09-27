Формула-1: Хэмилтон в борьбе за титул на 2 очка опережает Ферстаппена

Льюис Хэмилтон после драматичной победы на Гран-при России в Сочи возглавил личный зачет чемпионата, опережая Макса Ферстаппена на два балла. А в борьбе за третье место Валттери Боттас на 12 баллов впереди Ландо Норриса.

15 races in, just two points in it. Keep it coming ????#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DrGQch5Z1Y — Formula 1 (@F1) September 27, 2021

В России Мерседес упрочил свое лидерство и в Кубке конструкторов. От Ред Булл действующий победитель командного зачета оторвался уже на 33 балла.

Следующий этап Формулы-1 пройдет 10 октября в Турции.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!