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Формула-1: Хэмилтон в борьбе за титул на 2 очка опережает Ферстаппена
До конца сезона всего семь гонок
фото - formula1.com
Льюис Хэмилтон после драматичной победы на Гран-при России в Сочи возглавил личный зачет чемпионата, опережая Макса Ферстаппена на два балла. А в борьбе за третье место Валттери Боттас на 12 баллов впереди Ландо Норриса.
15 races in, just two points in it. Keep it coming ????#RussianGP #F1 pic.twitter.com/DrGQch5Z1Y— Formula 1 (@F1) September 27, 2021
В России Мерседес упрочил свое лидерство и в Кубке конструкторов. От Ред Булл действующий победитель командного зачета оторвался уже на 33 балла.
Mercedes extend their lead at the top#RussianGP #F1 pic.twitter.com/ZMKcqknfY0— Formula 1 (@F1) September 26, 2021
Следующий этап Формулы-1 пройдет 10 октября в Турции.
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