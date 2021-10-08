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Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Турции

Автоспорт
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Мерседес быстро освоился в Стамбуле

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Турции

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал быстрейшее время на первой части свободных заездов в рамках Гран-при Турции. Британец в своей лучшей попытке на 0,425 секунды опередил своего единственного конкурента за титул Макса Ферстаппена на Ред Булл.

Вместе с Хэмилтоном и Ферстаппеном в топ-5 первой тренировки вошли два пилота Феррари и Валттери Боттас.

Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон обновил рекорд Истанбул-парка. Ожидается, что по ходу уик-энда результат британца будет неоднократно улучшен.

Ранее стало известно, что Хэмилтон из-за замены мотора потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон
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