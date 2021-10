Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Турции

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал быстрейшее время на первой части свободных заездов в рамках Гран-при Турции. Британец в своей лучшей попытке на 0,425 секунды опередил своего единственного конкурента за титул Макса Ферстаппена на Ред Булл.

Вместе с Хэмилтоном и Ферстаппеном в топ-5 первой тренировки вошли два пилота Феррари и Валттери Боттас.

Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон обновил рекорд Истанбул-парка. Ожидается, что по ходу уик-энда результат британца будет неоднократно улучшен.

Here's how FP1 played out ⬇️



What are your early thoughts? ????#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/SNlG3XY6ss