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Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Турции
Мерседес быстро освоился в Стамбуле
фото - formula1.com
Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал быстрейшее время на первой части свободных заездов в рамках Гран-при Турции. Британец в своей лучшей попытке на 0,425 секунды опередил своего единственного конкурента за титул Макса Ферстаппена на Ред Булл.
Вместе с Хэмилтоном и Ферстаппеном в топ-5 первой тренировки вошли два пилота Феррари и Валттери Боттас.
Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон обновил рекорд Истанбул-парка. Ожидается, что по ходу уик-энда результат британца будет неоднократно улучшен.
Here's how FP1 played out ⬇️— Formula 1 (@F1) October 8, 2021
What are your early thoughts? ????#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/SNlG3XY6ss
Ранее стало известно, что Хэмилтон из-за замены мотора потеряет 10 позиций на старте Гран-при Турции.
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