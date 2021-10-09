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Формула-1. Гасли побеждает в последний Практике Гран-при Турции

Автоспорт
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Результаты Практики 3

Формула-1. Гасли побеждает в последний Практике Гран-при Турции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 октября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.

Победу в заезде одержал пилот "AlphaTauri" Пьер Гасли, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстапена (+0,164), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+0,237).

Результаты Практики 3:

Формула-1. Гасли побеждает в последний Практике Гран-при Турции - изображение 1

Напомним, что в 16:00 по киевскому времени стартуют квалификационные гонки.

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В статье: формула-1 Пьер Гасли Гран-при Турции
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