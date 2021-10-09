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Формула-1. Гасли побеждает в последний Практике Гран-при Турции
Результаты Практики 3
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 октября состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Турции.
Победу в заезде одержал пилот "AlphaTauri" Пьер Гасли, вторая позиция у представителя "Ред-Булл" Макса Ферстапена (+0,164), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+0,237).
Результаты Практики 3:
Напомним, что в 16:00 по киевскому времени стартуют квалификационные гонки.
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