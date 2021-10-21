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Гран-при Австралии могут перенести в другой город

Автоспорт
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До этого соревнования проходили в Мельбурне

Гран-при Австралии могут перенести в другой город

Новина українською

Власти Сиднея, являющегося самым большим городом Австралии, рассматривают возможность проводить у себя Гран-при Австралии. Напомним, с 1996 года гонка проводится в Мельбурне, но в последние два сезона Гран-при Австралии отменяли из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщает Motorsportweek со ссылкой на телеканал Seven Network, правительство Южного Уэльса, куда входит Сидней, рассчитывает перехватить Гран-при Австралии у Мельбурна, как только у него истечёт действующий контракт, рассчитанный до 2025 года.

В Сиднее уже есть стационарный автодром, где раньше проходили гонки A1 Grand Prix, но городские власти склоняются к строительству новой трассы, которая проходила бы на фоне знаковых городских пейзажей.

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В статье: Гран-при Австралии
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