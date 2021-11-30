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Чемпион IndyCar хочет купить одну из команд Формулы-1

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Майкл Андретти подтвердил, что сохраняет интерес к приобретению команды

Чемпион IndyCar хочет купить одну из команд Формулы-1

Новина українською

Чемпион IndyCar и экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти подтвердил, что сохраняет интерес к приобретению команды, выступающей в "Королевских гонках". Напомним, Андретти хотел купить команду "Заубер", которая сейчас выступает под брендом "Альфа Ромео", но стороны не смогли договориться.

"Это самая большая гоночная серия в мире, и я думаю, что она сможет сотворить чудеса для нашего бренда. На международном уровне мы работаем с Формулой-E и Extreme E. Но участвовать в Формуле-1 — это высший уровень. Меня это всегда интересовало.

Признаюсь, было очень, очень обидно, что сделка с "Заубером" не состоялась. Мы были буквально в 48 часах от того, чтобы подписать контракт. Мой интерес никуда не делся, но возможностей становится всё меньше и меньше, команды сейчас просто не продаются. Посмотрим, как дела будут обстоять в будущем", — приводит слова Андретти RaceFans.

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