Валттери Боттас попрощался с Мерседесом

Пресс-служба Формулы-1 в официальном "Твиттере" организации разместила видео, на кадрах которого демонстрируется прощание команды "Мерседес" со своим финским пилотом Валттери Боттасом. В следующем сезоне "Королевских гонок" Валттери будет выступать за "Альфа Ромео".

"Послушайте, как Валттери Боттас и "Мерседес" прощаются в Абу-Даби", — говорится в описании к видео.

Listen and look closely, as @ValtteriBottas and Mercedes say goodbye in Abu Dhabi ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/KsdZFlxlt2