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Валттери Боттас попрощался с Мерседесом

Автоспорт
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Гонщик будет выступать за Альфа Ромео

Валттери Боттас попрощался с Мерседесом

фото - formula1.com

Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 в официальном "Твиттере" организации разместила видео, на кадрах которого демонстрируется прощание команды "Мерседес" со своим финским пилотом Валттери Боттасом. В следующем сезоне "Королевских гонок" Валттери будет выступать за "Альфа Ромео".

"Послушайте, как Валттери Боттас и "Мерседес" прощаются в Абу-Даби", — говорится в описании к видео.

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В статье: Мерседес Валттери Боттас
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