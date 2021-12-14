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Валттери Боттас попрощался с Мерседесом
Гонщик будет выступать за Альфа Ромео
фото - formula1.com
Пресс-служба Формулы-1 в официальном "Твиттере" организации разместила видео, на кадрах которого демонстрируется прощание команды "Мерседес" со своим финским пилотом Валттери Боттасом. В следующем сезоне "Королевских гонок" Валттери будет выступать за "Альфа Ромео".
"Послушайте, как Валттери Боттас и "Мерседес" прощаются в Абу-Даби", — говорится в описании к видео.
Listen and look closely, as @ValtteriBottas and Mercedes say goodbye in Abu Dhabi ???? ????#AbuDhabiGP ???????? #F1 pic.twitter.com/KsdZFlxlt2— Formula 1 (@F1) December 14, 2021
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