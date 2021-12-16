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Мерседес не будет подавать апелляцию на титул Ферстаппена

Автоспорт
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Немцы приняли поражение

Мерседес не будет подавать апелляцию на титул Ферстаппена

фото - formula1.com

Новина українською

Мерседес официально объявил, что не будет подавать апелляцию на отклоненные протеста стюардов гонки после Гран-при Абу-Даби.

В Мерседесе пытались оспорить процедуру рестарта на последнем круге, когда Макс Ферстаппен на свежем комплекте резины обошел Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом мира. Также в немецкой команде указывали, что под автомобилем безопасности голландец опередил их пилота, что запрещено регламентом.

«Максу Ферстаппену и Ред Булл: мы хотели бы выразить свое искреннее уважение вашим достижениям в этом сезоне. Вы сделали битву за титул поистине эпичной.

Макс, мы поздравляем тебя и всю твою команду. С нетерпением ждем сражений на трассе в следующем сезоне», - говорится в заявлении Мерседеса.

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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