Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари называют новую силовую установку большим шагом вперед
Осталось испытать его в деле
formu1a.uno
Новая силовая установка "Феррари" станет большим шагом вперёд, считают в команде. Об этом информирует Formu1a.uno.
По информации источника, в новом двигателе внутреннего сгорания итальянская команда будет использовать иное сочетание горючей смеси — речь идёт об инновационном управлении впрыском масла, плюс в самой силовой установке будут использоваться композитные материалы.
Также сообщается, что, по подсчётам других производителей, при переводе моторов Ф-1 2021 года на новое топливо Е10 будут потери порядка 80 л.с. Между тем Маттиа Бинотто недавно заявил, что "Феррари" потеряла только 20 л.с. — такое заявление сильно удивило конкурентов "Скудерии".
Любопытно, что в новой силовой установке "Феррари" будет использовать сверхлёгкие детали, что существенно снизит вес агрегата.
Популярное сейчас
- Динамо хочет усилить состав форвардом софийского ЦСКА
- Палкин: Шахтер хочет замахнуться на трофей Лиги чемпионов
- Палкин: Уход Мампасси - это месседж всем футболистам Академии
- Машина участника Дакара-2022 сгорела за два дня до старта ралли-марафона
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?