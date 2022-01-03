В Феррари называют новую силовую установку большим шагом вперед

Новая силовая установка "Феррари" станет большим шагом вперёд, считают в команде. Об этом информирует Formu1a.uno.

По информации источника, в новом двигателе внутреннего сгорания итальянская команда будет использовать иное сочетание горючей смеси — речь идёт об инновационном управлении впрыском масла, плюс в самой силовой установке будут использоваться композитные материалы.

Также сообщается, что, по подсчётам других производителей, при переводе моторов Ф-1 2021 года на новое топливо Е10 будут потери порядка 80 л.с. Между тем Маттиа Бинотто недавно заявил, что "Феррари" потеряла только 20 л.с. — такое заявление сильно удивило конкурентов "Скудерии".

Любопытно, что в новой силовой установке "Феррари" будет использовать сверхлёгкие детали, что существенно снизит вес агрегата.