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В Феррари называют новую силовую установку большим шагом вперед

Автоспорт
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Осталось испытать его в деле

В Феррари называют новую силовую установку большим шагом вперед

formu1a.uno

Новина українською

Новая силовая установка "Феррари" станет большим шагом вперёд, считают в команде. Об этом информирует Formu1a.uno.

По информации источника, в новом двигателе внутреннего сгорания итальянская команда будет использовать иное сочетание горючей смеси — речь идёт об инновационном управлении впрыском масла, плюс в самой силовой установке будут использоваться композитные материалы.

Также сообщается, что, по подсчётам других производителей, при переводе моторов Ф-1 2021 года на новое топливо Е10 будут потери порядка 80 л.с. Между тем Маттиа Бинотто недавно заявил, что "Феррари" потеряла только 20 л.с. — такое заявление сильно удивило конкурентов "Скудерии".

Любопытно, что в новой силовой установке "Феррари" будет использовать сверхлёгкие детали, что существенно снизит вес агрегата.

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В статье: Феррари
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