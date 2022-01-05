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Гонщик Тойоты получил штраф за раздавленный мотоцикл

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Гонщик Тойоты получил штраф за раздавленный мотоцикл

Новина українською

Стало известно, какой штраф получил южноафриканский гонщик "Тойоты" Джиниэл де Вильерс за то, что наехал на мотоцикл Мохамедсаида Аулада Али, когда преодолевал дюну во время третьего этапа ралли "Дакар".

Джиниэл де Вильерс получил штраф в 5 часов. Он также сегодня встретился с гонщиком в офисе жюри и достиг соглашения о том, что он покроет расходы на замену уничтоженного мотоцикла. Кроме того, южноафриканец оплатит вступительный взнос за Мохамедсаида в ралли "Дакар" в 2023 году.

Напомним, это уже второй инцидент с де Вильерсом на этом "Дакаре".

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