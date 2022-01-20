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Команда Альфа Ромео сменила название и логотип
Об этом команда написала в Инстаграме
Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" объявила об изменениях в названии и логотипе. Ранее коллектив назывался Alfa Romeo Racing ORLEN, однако с 2022 года слово "Racing" в названии будет заменено на "F1 Team".
"Добавление приписки F1 Team к названию является особым знаком чести для "Альфа Ромео" — это означает включение в один из самых эксклюзивных клубов мира. Мы являемся одной из десяти организаций, которые имеют право использовать это престижное название. Кроме того, это отражает сильную гоночную ДНК "Заубера" и "Альфа Ромео", а также историю, которую воплощают эти бренды", — гласит заявление пресс-службы команды.
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