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Тим-менеджер Ред Булл: Гасли готов сделать следующий шаг

Автоспорт
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Он рассказал о пилоте Альфа Таури

Тим-менеджер Ред Булл: Гасли готов сделать следующий шаг

Новина українською

Тим-менеджер "Ред Булл" Джонатан Уитли высказался о пилоте "Альфа Таури" Пьере Гасли.

"Мы многому научились с помощью Албона. Так, мы узнали, как важно поддерживать молодого пилота, которому приходится нелегко. Посмотрите, какая уверенность снова появилась у Пьера, теперь он вернулся и выступает в новой команде! Честно говоря, мне кажется, что сейчас Пьер готов сделать следующий шаг", — приводит слова Уитли RacingNews365 со ссылкой на The Jack Threlfall Show.

Напомним, в общем зачёте пилотов "Королевских гонок" минувшего сезона Гасли занял девятое место.

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В статье: Пьер Гасли
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