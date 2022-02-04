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Тим-менеджер Ред Булл: Гасли готов сделать следующий шаг
Он рассказал о пилоте Альфа Таури
Тим-менеджер "Ред Булл" Джонатан Уитли высказался о пилоте "Альфа Таури" Пьере Гасли.
"Мы многому научились с помощью Албона. Так, мы узнали, как важно поддерживать молодого пилота, которому приходится нелегко. Посмотрите, какая уверенность снова появилась у Пьера, теперь он вернулся и выступает в новой команде! Честно говоря, мне кажется, что сейчас Пьер готов сделать следующий шаг", — приводит слова Уитли RacingNews365 со ссылкой на The Jack Threlfall Show.
Напомним, в общем зачёте пилотов "Королевских гонок" минувшего сезона Гасли занял девятое место.
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