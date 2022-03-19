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Стал известен стартовый порядок первой гонки в сезоне Формулы-1

Автоспорт
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Первые два ряда – у Феррари и Ред Булла

Стал известен стартовый порядок первой гонки в сезоне Формулы-1

Фото: GPToday

UA-Футбол
Новина українською

Закончился этап квалификации к первой гонке в сезоне Формулы-1 – Гран-При Бахрейна. Поул-позицию по итогам заездов занял Шарль Леклер из "Феррари". В топ-3 также его партнер по команде Карлос Саинц. Оставшиеся два места в первых двух рядах заняли пилоты "Ред Булл".

Стартовый порядок:

1. Леклер – Феррари

2. Ферстаппен – Ред Булл

3. Саинц – Феррари

4. Перес – Ред Булл

5. Хэмилтон – Мерседес

6. Боттас – Альфа-Ромео

7. Магнуссен – Хаас

8. Алонсо – Альпин

9. Расселл – Мерседес

10. Гасли – Альфа-Таури

11. Окон – Альпин

12. Шумахер – Хаас

13. Норрис – МакЛарен

14. Альбон – Вильямс

15. Чжоу – Альфа-Ромео

16. Цунода – Альфа-Таури

17. Хюлькенберг – Астон-Мартин

18. Риккардо – МакЛарен

19. Стролл – Астон-Мартин

20. Латифи – Вильямс

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В статье: формула-1 Феррари Шарль Леклер Гран-при Бахрейна
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