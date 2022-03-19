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Стал известен стартовый порядок первой гонки в сезоне Формулы-1
Первые два ряда – у Феррари и Ред Булла
Фото: GPToday
Закончился этап квалификации к первой гонке в сезоне Формулы-1 – Гран-При Бахрейна. Поул-позицию по итогам заездов занял Шарль Леклер из "Феррари". В топ-3 также его партнер по команде Карлос Саинц. Оставшиеся два места в первых двух рядах заняли пилоты "Ред Булл".
Стартовый порядок:
1. Леклер – Феррари
2. Ферстаппен – Ред Булл
3. Саинц – Феррари
4. Перес – Ред Булл
5. Хэмилтон – Мерседес
6. Боттас – Альфа-Ромео
7. Магнуссен – Хаас
8. Алонсо – Альпин
9. Расселл – Мерседес
10. Гасли – Альфа-Таури
11. Окон – Альпин
12. Шумахер – Хаас
13. Норрис – МакЛарен
14. Альбон – Вильямс
15. Чжоу – Альфа-Ромео
16. Цунода – Альфа-Таури
17. Хюлькенберг – Астон-Мартин
18. Риккардо – МакЛарен
19. Стролл – Астон-Мартин
20. Латифи – Вильямс
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