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Феррари выиграли, оба Ред Булла сошли. Результаты первой гонки сезона Формулы-1
Хаас пятый, а МакЛарен просто ужасен
Фото: Getty Images
Завершилась первая гонка в новом сезоне Формулы-1 – Гран-при Бахрейна. Первые два места заняли пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Саинц. Третье и четвертое места заняли "Мерседес": Хэмилтон третий, новичок команды Расселл четвертый.
Оба пилота "Ред Булл", в том числе действующий чемпион Макс Ферстаппен, до финиша не доехали.
Полные результаты Гран-при Бахрейна:
1. Шарль Леклер - "Феррари"
2. Карлос Сайнс - "Феррари"
3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Кевин Магнуссен - "Хаас"
6. Вальттери Боттас - "Альфа Ромео"
7. Эстебан Окон - "Альпин"
8. Юки Цунода - "Альфа-Таури"
9. Фернандо Алонсо - "Альпин"
10. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
11. Мик Шумахер - "Хаас"
12. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"
13. Алекс Альбон - "Уильямс"
14. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
15. Ландо Норрис - "МакЛарен"
16. Николас Латифи - "Уильямс"
17. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин"
Не финишировали:
Серхио Перес - "Ред Булл"
Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
Пьер Гасли - "Альфа-Таури"
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