Феррари выиграли, оба Ред Булла сошли. Результаты первой гонки сезона Формулы-1

Завершилась первая гонка в новом сезоне Формулы-1 – Гран-при Бахрейна. Первые два места заняли пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Саинц. Третье и четвертое места заняли "Мерседес": Хэмилтон третий, новичок команды Расселл четвертый.

Оба пилота "Ред Булл", в том числе действующий чемпион Макс Ферстаппен, до финиша не доехали.

Полные результаты Гран-при Бахрейна:

1. Шарль Леклер - "Феррари"

2. Карлос Сайнс - "Феррари"

3. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Кевин Магнуссен - "Хаас"

6. Вальттери Боттас - "Альфа Ромео"

7. Эстебан Окон - "Альпин"

8. Юки Цунода - "Альфа-Таури"

9. Фернандо Алонсо - "Альпин"

10. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

11. Мик Шумахер - "Хаас"

12. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"

13. Алекс Альбон - "Уильямс"

14. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

15. Ландо Норрис - "МакЛарен"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин"

Не финишировали:

Серхио Перес - "Ред Булл"

Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

Пьер Гасли - "Альфа-Таури"