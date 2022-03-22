УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды

Автоспорт
(1 голосов)

Они все опровергли

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды

фото - twitter.com

Новина українською

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии выступили с заявлением по поводу ракетных обстрелов территории своей страны, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде. Напомним, Гран-при Саудовской Аравии состоится в ближайшие выходные.

"Этот инцидент не имеет никакого отношения к гоночному уик-энду.

Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими органами, и были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности всех посетителей, а также участвующего персонала, сотрудников и СМИ", — говорится в заявлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Саудовской Аравии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...