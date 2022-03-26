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Результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Ред Булл – 1 и 4, Феррари – 2 и 3, Мерседес – 6 и 16
Серхио Перес взял первый поул в карьере в Ф1
Фото: Planet F1
Завершилась квалификация Гран-при Саудовской Аравии в Джедде. Пилот "Ред Булл" Серхио Перес завоевал свою первую-поул позицию в карьере в Формуле-1. Второй – пилот "Феррари" Шарль Леклер, третий – его коллега по команде Карлос Саинц. Действующий чемпион Ф1 Макс Ферстаппен из "Ред Булл" начнет гонку четвертым. Льюис Хэмилтон из "Мерседес" - шестнадцатый.
Результаты квалификации:
1. Серхио Перес - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
5. Эстебан Окон - "Альпин"
6. Джордж Расселл - "Мерседес"
7. Фернандо Алонсо - "Альпин"
8. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
9. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
10. Кевин Магнуссен - "Хаас"
11. Ландо Норрис - "Макларен"
12. Даниэль Риккардо - "Макларен"
13. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
14. Мик Шумахер - "Хаас"
15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
16. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
17. Алекс Албон - "Уильямс"
18. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин"
19. Николас Латифи - "Уильямс"
20. Юки Цунода - "Альфа Таури"
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