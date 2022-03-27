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Хельмут Марко: Феррари впереди, Ред Булл второй, Мерседес третий

Автоспорт
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Советник Ред Булл оценил моторы лучших команд Ф1

Хельмут Марко: Феррари впереди, Ред Булл второй, Мерседес третий

Фото: Motorsport.com

UA-Футбол
Новина українською

Советник команды "Ред Булл" Хельмут Марко оценил результаты и подготовку лучших команд Формулы-1 в этом сезоне. Экс-пилот Ф1 хвалит "Феррари" и ругает "Мерседес":

"Феррари" впереди, точнее, мотор "Ред Булл" второй, а "Мерседес", как ни удивительно, третий. Это впервые. Очень необычно, что у них нету возможности выкрутить двигатель на полную мощность и выйти вперед.

У "Феррари" есть и другое преимущество, особенно в электрической силе мотора. У "Мерседес" еще есть проблема с "галопированием". Это ясно видно в зонах торможения, когда голова Хэмилтона болтается вверх-вниз. Но я думаю, они это скоро исправят. Если эта проблема пропадет, то они смогут начать настраивать болид".

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В статье: формула-1 Мерседес Феррари Ред Булл Марко Хельмут
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