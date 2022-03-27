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Ферстаппен первый, Феррари вторые и третьи, Хэмилтон десятый. Результаты Гран-при Саудовской Аравии
Всего 14 пилотов доехали до финиша
Фото: Getty Images
Завершилось Гран-при Саудовской Аравии в Джидде. Первое место занял действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Саинц соответственно. Семикратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон занял 10 место, оказавшись на 16 месте по итогам квалификации.
Результаты Гран-при Джидды:
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Карлос Сайнс - "Феррари"
4. Серхио Перес - "Ред Булл"
5. Джордж Расселл - "Мерседес"
6. Эстебан Окон - "Альпин"
7. Ландо Норрис - "Макларен"
8. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
9. Кевин Магнуссен - "Хаас"
10. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
11. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
12. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин"
13. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
14. Алекс Албон - "Уильямс"
Не добрались до финиша:
Мик Шумахер - "Хаас"
Юки Цунода - "Альфа Таури"
Николас Латифи - "Уильямс"
Даниэль Риккардо - "Макларен"
Фернандо Алонсо - "Альпин"
Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
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