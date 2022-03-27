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Ферстаппен первый, Феррари вторые и третьи, Хэмилтон десятый. Результаты Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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Всего 14 пилотов доехали до финиша

Ферстаппен первый, Феррари вторые и третьи, Хэмилтон десятый. Результаты Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Getty Images

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Завершилось Гран-при Саудовской Аравии в Джидде. Первое место занял действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Саинц соответственно. Семикратный чемпион Ф1 Льюис Хэмилтон занял 10 место, оказавшись на 16 месте по итогам квалификации.

Результаты Гран-при Джидды:

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Карлос Сайнс - "Феррари"

4. Серхио Перес - "Ред Булл"

5. Джордж Расселл - "Мерседес"

6. Эстебан Окон - "Альпин"

7. Ландо Норрис - "Макларен"

8. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

9. Кевин Магнуссен - "Хаас"

10. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

11. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

12. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин"

13. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

14. Алекс Албон - "Уильямс"

Не добрались до финиша:

Мик Шумахер - "Хаас"

Юки Цунода - "Альфа Таури"

Николас Латифи - "Уильямс"

Даниэль Риккардо - "Макларен"

Фернандо Алонсо - "Альпин"

Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии
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