Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боттас: Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке
Валтери рад, что сменил команду
фото - formula1.com
Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас рассказал о своем бывшем партнере по команде гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
"Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке. Я предполагаю, что у него были какие-то проблемы, я не знаю. Удивительно видеть в середине пелотона, но также приятно иметь возможность сражаться с ним.
Переход в "Альфа Ромео"? Думаю, это был своего рода лучший сценарий для нашего первого совместного сезона, который я когда-либо мог себе представить. Я очень доволен принятым решением, так что да, мне это нравится", — приводит слова Боттаса Racingnews365.
Популярное сейчас
- Враг продолжает накапливать силы вокруг Киева - Генштаб
- Рашисты начали раздавать рубли на Херсонщине. Пенсионеры их сразу меняют на гривну по сниженному курсу
- СМИ: Два игрока Шахтера могут стать одноклубниками Ярмоленко
- Юки Цунода не примет участие в Гран-при Саудовской Аравии
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Весь спорт Ф1. Результаты пилотов в чемпионате и команд в Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии
- 22:03 Весь спорт Ферстаппен первый, Феррари вторые и третьи, Хэмилтон десятый. Результаты Гран-при Саудовской Аравии
- 21:43 Весь спорт Результаты квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Ред Булл – 1 и 4, Феррари – 2 и 3, Мерседес – 6 и 16