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Боттас: Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке

Автоспорт
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Валтери рад, что сменил команду

Боттас: Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас рассказал о своем бывшем партнере по команде гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

"Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке. Я предполагаю, что у него были какие-то проблемы, я не знаю. Удивительно видеть в середине пелотона, но также приятно иметь возможность сражаться с ним.

Переход в "Альфа Ромео"? Думаю, это был своего рода лучший сценарий для нашего первого совместного сезона, который я когда-либо мог себе представить. Я очень доволен принятым решением, так что да, мне это нравится", — приводит слова Боттаса Racingnews365.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Альфа Ромео
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