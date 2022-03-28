Боттас: Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке

Пилот "Альфа Ромео" Валттери Боттас рассказал о своем бывшем партнере по команде гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

"Странно видеть, как Хэмилтон борется за место в десятке. Я предполагаю, что у него были какие-то проблемы, я не знаю. Удивительно видеть в середине пелотона, но также приятно иметь возможность сражаться с ним.

Переход в "Альфа Ромео"? Думаю, это был своего рода лучший сценарий для нашего первого совместного сезона, который я когда-либо мог себе представить. Я очень доволен принятым решением, так что да, мне это нравится", — приводит слова Боттаса Racingnews365.