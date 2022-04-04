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На Гран-при Австралии будет четыре зоны DRS

Автоспорт
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Сократится и время круга

На Гран-при Австралии будет четыре зоны DRS

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, что на ближайшем Гран-при Формулы-1, который состоится в Австралии, впервые будет четыре зоны DRS.

Напомним, Гран-при Австралии состоится в ближайшие выходные.

Ожидается, что время круга в квалификации сократится примерно на пять секунд – с 1.21,0 до 1.15,8, средняя квалификационная скорость возрастёт с 236 до 251 км/ч. Максимальная скорость в квалификации составит 330 км/ч в районе нынешнего 11-го поворота. Скорость в шестом повороте увеличится на 70 км/ч – со 149 до 219 км/ч. Протяжённость круга снизится с 5259 до 5231 метра по гоночной траектории.

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В статье: формула-1 Гран-при Австралии
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