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Гран-при Австралии был на грани срыва
Этап мог сорваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 предотвратила возможную ситуацию, при которой сразу три команды могли остаться без оборудования на Гран-при Австралии. Об этом сообщает Autosport.
На фоне мировых задержек в грузоперевозках, вызванных ростом транспортных расходов и последствиями событий на Украине, грузы с оборудованием, отправленные командами несколько недель назад, рисковали не дойти вовремя.
Судно с грузом трёх команд, которое первоначально должно было идти 42 дня, было задержано более чем на неделю. Но на фоне риска дальнейших задержек официальный партнёр Формулы-1 по грузоперевозкам DHL вмешался в ситуацию и принял решение снять груз с судна в Сингапуре и доставить его самолётом в Мельбурн.
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