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Пьер Гасли: Монако – самая известная трасса в мире
Потеря Гран-при станет ударом для автоспорта
Фото: Getty Images
Французский пилот команды "Альфа-Таури" Пьер Гасли прокомментировал возможное исчезновение Гран-при Монако из календаря Формулы-1:
"Если Монако уберут из календаря, это будет шоком. Ведь это, пожалуй, самая известная трасса в мире.
Когда общаешься с не фанатами Ф1, все тем не менее слышали о Монако, по различным причинам. Из-за гонок, из-за вечеринок, из-за всех развлечений во время Гран-при викенда. Это очень важная гонка.
Я думаю, я надеюсь, что нам еще удастся посоревноваться там как пилотам, ведь это, пожалуй, тяжелейшая гонка в сезоне, самая требовательная, моя любимая".
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