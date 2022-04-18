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Пьер Гасли: Монако – самая известная трасса в мире

Автоспорт
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Потеря Гран-при станет ударом для автоспорта

Пьер Гасли: Монако – самая известная трасса в мире

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Французский пилот команды "Альфа-Таури" Пьер Гасли прокомментировал возможное исчезновение Гран-при Монако из календаря Формулы-1:

"Если Монако уберут из календаря, это будет шоком. Ведь это, пожалуй, самая известная трасса в мире.

Когда общаешься с не фанатами Ф1, все тем не менее слышали о Монако, по различным причинам. Из-за гонок, из-за вечеринок, из-за всех развлечений во время Гран-при викенда. Это очень важная гонка.

Я думаю, я надеюсь, что нам еще удастся посоревноваться там как пилотам, ведь это, пожалуй, тяжелейшая гонка в сезоне, самая требовательная, моя любимая".

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В статье: формула-1 Пьер Гасли Гран-при Монако Альфа Таури
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