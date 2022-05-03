Инженеры Уильямс хотели убрать краску с болида

Инженер "Уильямса" Дэйв Робсон рассказал, что команда думала над тем, чтобы полностью убрать краску со своего болида.

"Полностью убрать краску с болида? Да, эта тема обсуждалась. Это как раз тот случай, когда инженерия встречается с маркетингом, не так ли? Мы все хотим, чтобы машина выглядела потрясающе, что является частью спорта. И дело не только в ливрее на машине, она задаёт тон всему бренду, что, безусловно, очень важно. Конечно, это компромисс. Автомобиль должен иметь какую-то видимую индивидуальность. Но в то же время в интересах спонсоров сделать её как можно быстрее", — приводит слова Робсона Autosport.

Напомним, команда "Уильямс" уже меняла ливрею своего болида, чтобы уменьшить его вес и сделать быстрее.