Зверев вышел в четвертый круг Ролан Гаррос

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира Александр Зверев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В третьем раунде Зверев обыграл 20-летнего представителя США Брэндона Накашиму.

Александр Зверев - Брэндона Накашиму 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5)

Встреча продлилась 2 часа 49 минут.

Зверев 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы — восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующей стадии Зверев сразится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.