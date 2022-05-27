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Зверев вышел в четвертый круг Ролан Гаррос

Автоспорт
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Александр добыл волевую победу

Зверев вышел в четвертый круг Ролан Гаррос

Фото: ATP Tour

Новина українською

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира Александр Зверев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В третьем раунде Зверев обыграл 20-летнего представителя США Брэндона Накашиму.

Александр Зверев - Брэндона Накашиму 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5)

Встреча продлилась 2 часа 49 минут.

Зверев 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы — восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующей стадии Зверев сразится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

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В статье: Александр Зверев
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