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Хэмилтон: Именно такую гонку я и ожидал в Монако
Льюис не разочарован
Фото: ESPN
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, подводя итоги Гран-при Монако, заявил, что не чувствует разочарования в связи с собственным результатом. Британец показал восьмой результат.
"Кто знает, где бы я мог оказаться. Я не знаю. Честно, я не знал, какие у нас возможности. Но, конечно, то, что я застрял позади двух машин "Альпин", мне не помогло.
Но, если честно, я не разочарован. Именно такую гонку и ожидаешь в Монако. Я понимал, что что-то подобное случится, раз в квалификации я уступил им. Была надежда на дождь, но это не сработало", — цитирует Хэмилтона PlanetF1.
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