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Хэмилтон: Именно такую гонку я и ожидал в Монако

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Льюис не разочарован

Хэмилтон: Именно такую гонку я и ожидал в Монако

Фото: ESPN

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, подводя итоги Гран-при Монако, заявил, что не чувствует разочарования в связи с собственным результатом. Британец показал восьмой результат.

"Кто знает, где бы я мог оказаться. Я не знаю. Честно, я не знал, какие у нас возможности. Но, конечно, то, что я застрял позади двух машин "Альпин", мне не помогло.

Но, если честно, я не разочарован. Именно такую гонку и ожидаешь в Монако. Я понимал, что что-то подобное случится, раз в квалификации я уступил им. Была надежда на дождь, но это не сработало", — цитирует Хэмилтона PlanetF1.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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